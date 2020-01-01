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حالة الطقس : آخر أيام الموجة الحارة

السبت 12 سبتمبر 2020 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : آخر أيام الموجة الحارة



رام الله / سما /

 يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد اليوم السبت مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق والرياح شمالية غربية  إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاحد، ينحسر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد حيث يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية  إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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