التيار الاصلاحي يعقب على الاتفاق البحريني الاسرائيلي: متمسكون بثوابتنا الوطنية والقومية

غزة /سما/

قال المتحدث الرسمي باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، ان التيار تابع تواتر الإعلانات المتزامنة عن التوصل لإتفاق تطبيع العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية ، ويجدد التيار هنا موقفه الثابت، والذي أعلنه مراراً، من وجوب التزام الدول العربية كافة بمبادرة السلام الصادرة عن قمة بيروت العربية عام 2002،

وشدد دلياني على ان تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح يؤكد على تمكسه بثوابتنا الوطنية والقومية ويشدد على عدم جدوى العلاقة مع دولة الاحتلال ما لم تُذعن لإرادة الشرعية الدولية القاضية بتطبيق حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واكد دلياني على ضرورة الإسراع في إنهاء الإنقسام وإصلاح إختلالات السياسة الفلسطينية والإمتناع عن العودة للتنسيق الأمني مع الإحتلال، وسحب الإعتراف بإسرائيل فورا ، وتلك أبسط مقومات إعادة بناء موقف فلسطيني وعربي فاعل .