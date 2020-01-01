  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية: الاتفاق البحريني مع الكيان الصهيوني سقوط وخيانة جديدة من "عبيد ترامب"

الجمعة 11 سبتمبر 2020 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: الاتفاق البحريني مع الكيان الصهيوني سقوط وخيانة جديدة من "عبيد ترامب"



غزة /سما/

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين توصل حكام البحرين لعقد ما يسمى اتفاق "سلام" مع دولة الكيان الصهيوني كما أعلن قبل قليل الرئيس الأمريكي  .

ورأت الجبهة، في بيان صحفي، أن تساقط الحكام العرب أتباع أمريكا وعبيدها بالتفريط بالحقوق العربية والقضية الفلسطينية   لن يضمن لهم مصالحهم وحماية عروشهم  كما يتوهمون، فالتاريخ قال كلمته مع كل من خان شعبه وأمته.

وشددت الجبهة على أن استسهال التفريط والخيانة  من قبل بعض الحكام العرب وآخرهم حكام البحرين، والمساومة على المصالح العليا للأمة العربية وقضيتها المركزية، قضية فلسطين،  يستدعي ودون تأجيل، من قوى حركة التحرر العربية بما فيها الحركة الوطنية الفلسطينية القيام بدورها في التصدي لهذا التسابق على الخيانة المتلاحقة من بعض حكام العرب، حماية لمصالح شعوبنا، وردعاً لمن يفكر بالسير على هذا الطريق.


 

#الجبهة الشعبية

الأكثر قراءة اليوم

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد مباحثات مع حماس والإسرائيليين

شاهد: الداخلية بغزة تقرر تخفيف اجراءات الحظر بمناطق في محافظة الشمال

علماء: بكتيريا خارقة أسوأ من فيروس كورونا ستقضي "قريبا" على 10 ملايين شخص سنويا

إنتحار شاب شنقا في غزة

صحة غزة : حالة وفاة و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لهذا السبب .. أول زيارة إماراتية رسمية إلى إسرائيل مهددة بالتأجيل

عريقات: الرئيس أعطى تفويضًا كاملًا وواضحا لكافة الفصائل على أي مخرجات للجان التي تم تشكيلها

الأخبار الرئيسية

أول تعليق رسمي فلسطيني على "اتفاق السلام" بين اسرائيل والبحرين

نص البيان .. ترامب يعلن التوصل إلى "اتفاق سلام" بين إسرائيل والبحرين

رئيس بلدية بيت حانون: الوباء يتفشى بمنحى تصاعدي.. وهناك بطئ بتعامل الصحة مع المصابين بكورونا

وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب سيعلن تطبيع العلاقات الإسرائيلية البحرينية "خلال ساعات"

8

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع