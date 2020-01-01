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فتح: إعلان التطبيع الثلاثي انحدار بسلوك البحرين وإيغال بالخزي والعار

الجمعة 11 سبتمبر 2020 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: إعلان التطبيع الثلاثي انحدار بسلوك البحرين وإيغال بالخزي والعار



غزة /سما/

قال الناطق باسم حركة فتح، إياد نصر، إن الإعلان البحريني الإسرائيلي الأمريكي عن تطبيع العلاقات البحرينية مع الاحتلال، إصرار على الإيغال في الخزي والعار، وانحدار لا يوصف في سلوك البحرين تجاه قضية فلسطين كقضية العرب الاولى. 

وأوضح نصر، في تصريح صحفي، الجمعة، أن المسار الذي تصر البحرين على المضي قدما فيه يخالف كل قيم النخوة والرجولة والشهامة العربية، وهو تخلي واضح عن موقفها تجاه القضية الفلسطينية، والذي سيضع البحرين في منزلة نصير الاحتلال ضد حقوق شعبنا منذ الآن، مثلها مثل سابقتها الإمارات.

وأضاف نصر: "نرى أن هذا التهافت المخزي والمشين عربياً خلف التطبيع مع الاحتلال، ما هو الا دعاية انتخابية مجانية لترامب المجرم، والذي لن يتوانى في سلب ثروات العرب خدمة لأهدافه المشبوهة في المنطقة العربية، وارضاء للاحتلال الاسرائيلي". 

وتابع: "سنقاوم موحدين بكل ما أوتينا من قوة وإرادة هذا الانحدار الخياني البحريني الاماراتي، وسيظل شعبنا يحمل قضيته العادلة رغم أنف الخيانات والطعنات، وسيكون ردنا عليها بالتوجه أكثر نحو الوحدة الوطنية الفلسطينية، وسنثبت للعالم أجمع أننا الاقدر على صون حقوق شعبنا". 
 

#حركة فتح

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