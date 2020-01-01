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غزة: وزارة الاتصالات تصدر بياناً بشأن المنحة القطرية 100 دولار

الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وزارة الاتصالات تصدر بياناً بشأن المنحة القطرية 100 دولار



غزة /سما/

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساء اليوم الجمعة، انها تمكنت من انجاز عملية صرف المنحة القطرية 100 دولار، لحوالي 100 الف مستفيد من الأسر المتعففة، من خلال 200 نقطة صرف منتشرة في محافظات قطاع غزة الخمس.

واستمرت عملية الصرف على مدار ثلاثة ايام بدأت منذ يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/8 حيث اعتمدت الوزارة اقصى درجات الحماية والسلامة للمستفيدين وموظفي الصرف في جميع نقاط الصرف التي اعتمدتها وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا وحيث تمت عملية الصرف بالتنسيق مع وزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية .

ونشرت الوزارة تعليمات الصرف للمستفيدين بهدف ضمان اتخاذ اقصى درجات الحماية ومنها ضرورة ارتداء كمامة وتعقيم الايدي عند دخول المكاتب او نقاط التوزيع وتحقيق التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بالإضافة الى احضار قلم شخصي للتوقيع كما دعت الوزارة من لديه اعراض مرضية الى توكيل من ينوب عنه بالاستلام .

وأطلقت الوزارة شاشة استعلام للمستفيدين لمعرفة مكان وموعد الصرف وحرصت على ان يكون مكان الصرف قريب من مكان سكن المستفيد للتسهيل عليهم في ظل اجراءات حظر التجوال وقيود الحركة.

وتعكف الوزارة حاليا على اجراء الترتيبات اللازمة للشروع بصرف منحة متضرري كورونا بتبرع كريم من دولة قطر الشقيقة حيث سيستفيد 70 الف مواطن ومن المقرر ان تبدأ عملية الصرف لمتضرري كورونا يومي الاحد والاثنين المقبلين 13 و 2020/9/14 المقبلين بنفس الالية المتبعة عبر فروع مكاتب البريد ومعارض موزعي الاتصالات حيث سيتم نشر رابط للفحص للمستفيدين بموعد ومكان الصرف .

واشادت الوزارة بالتزام المواطنين وحرصهم على تطبيق التعليمات الصادرة كما اشادت بجهود موظفي الوزارة العاملين والموزعين الرئيسيين والمعارض التابعة لها ، وثمنت جهود وزارة الداخلية في تنظيم وتأمين عملية الصرف .

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