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49 اصابة جديدة بكورونا في محافظة طولكرم

الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
49 اصابة جديدة بكورونا في محافظة طولكرم



طولكرم /سما/

 اعلنت مصادر صحية رسمية بمحافظة طولكرم مساء اليوم عن تسجيل 49 اصابة بالمحافظة .

وذكرت المصادر ان توزيع الاصابات كان النحو التالي- طولكرم 14 اصابة

وشويكة 11 ومخيم نور شمس 6 وشوفة 2 وذنابة 3 وضاحية ارتاح 1 ومخيم طولكرم 5 وبلدة بيت ليد 3 وبلدة علار 1 وقرية فرعون 2 وفي بلدة دير الغصون اصابة واحدة ديرالغصون 1.

واعلن الدكتور هيثم شديد مدير عام مستشفى الشهيد ثابت اصابته بالكورونا وقد وضع نفسه بالحجر المنزلي، فيما اعلن عن اصابة عدد اخر من الكادر الطبي بالمستشفى ووضع عدد اخر بالحجر كاجراء احترازي لحين ظهور نتئج فحوصاتهم

وتقوم طواقم الطبالوقائي باخذ عينات من المخالطين للمصابين.

#طولكرم #فيروس كورونا

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