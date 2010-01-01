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فلسطين تُعلن استدعاء سفيرها في البحرين

الجمعة 11 سبتمبر 2020 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تُعلن استدعاء سفيرها في البحرين



رام الله /سما/

أعلنت القيادة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استدعاء السفير الفلسطيني في البحرين، رداً على اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي الذي أعلن عنه برعاية أمريكية.

وقال صائب عريقات، لتلفزيون (فلسطين): "سحبنا سفيرنا من البحرين وسنسحب السفير من أي دولة تطبع مع اسرائيل بعيداً عن مبادرة السلام العربية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام جديد بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "خطوة تاريخية جديدة اليوم! الدولتان الصديقتان العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا لاتفاق سلام. ثاني دولة عربية تعقد السلام مع إسرائيل في 30 يوما".

#القيادة الفلسطينية #البحرين #السفير الفلسطيني #اسرائيل #الرئيس عباس

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