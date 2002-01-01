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أول تعليق رسمي فلسطيني على "اتفاق السلام" بين اسرائيل والبحرين

الجمعة 11 سبتمبر 2020 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق رسمي فلسطيني على "اتفاق السلام" بين اسرائيل والبحرين



رام الله /سما/

أعلنت القيادة الفلسطينية، رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي البحريني الإسرائيلي الذي أعلن عنه مساء اليوم الجمعة. 

وبحسب الوكالة الرسمية، اعتبرت القيادة الفلسطيينة، الاتفاق خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة دعماً لتشريع جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وضمها بالقوة العسكرية، وتعمل بشكل حثيث على تهويد مدينة القدس والسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت القيادة: "ننظر إلى هذه الخطوة بخطورة بالغة إذ إنها تشكل نسفاً للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية".

وتابعت: "نرفض هذه الخطوة التي قامت بها مملكة البحرين، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك".

وجددت القيادة الفلسطينية دعوتها للدول العربية الشقيقة بضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام كما جاءت في العام 2002، كما تدعو المجتمع الدولي للتمسك بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت القيادة الفلسطينية مرة أخرى بأنها لم ولن تفوض أحداً للحديث باسمها، كما تؤكد أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية كافة، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين على أساس القرار الأممي 194، وواهم من يعتقد أن هذه التنازلات التي تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني سوف تخدم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
 

#القيادة الفلسطينية #الاتفاق الاسرائيلي البحريني #فلسطين #القضية الفلسطينية #اسرائيل

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