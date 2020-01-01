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السيسي: نثمن الاتفاق البحريني- الإسرائيلي

الجمعة 11 سبتمبر 2020 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: نثمن الاتفاق البحريني- الإسرائيلي



القاهرة /سما/

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبيان الثلاثي الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول تطبيع العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وقال السيسي في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الامريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين و إسرائيل".

وأضاف: "وإذ أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام بمنطقة الشرق الأوسط، وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية، وأتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".

#الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #البحرين #اسرائيل

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