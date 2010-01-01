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"الخارجية": 251 حالة وفاة و5940 إصابة و2010 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

الجمعة 11 سبتمبر 2020 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 251 حالة وفاة و5940 إصابة و2010 حالة تعافي في صفوف جالياتنا



رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 251 حالة وفاة (1 امريكا)، و5940 إصابة (14 أمريكا،1 مولدوفا)، و2010 حالة تعافي في صفوف جالياتنا في العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل حالة وفادة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 75 حالة، وبتسجيل 14 اصابة جديدة بالفيروس في كاليفورنيا، ليرتفع عدد الاصابات الى 3599 إصابة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا، بتسجيل اول إصابة بفيروس كورنا في صفوف الجالية في جمهورية مولدفا لطبيب فلسطيني وهو على رأس عمله، وتتابع السفارة حالته الصحية وتقف عند احتياجاته المعيشية.

#الخارجية والمغتربين #الجاليات الفلسطينية #فيروس كورونا

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