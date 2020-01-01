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أول تعقيب من نتنياهو على "اتفاق السلام" مع البحرين: عهدٌ جديد للسلام

الجمعة 11 سبتمبر 2020 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعقيب من نتنياهو على "اتفاق السلام" مع البحرين: عهدٌ جديد للسلام



القدس المحتلة /سما/

عقب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، على موافقة دولة البحرين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية معها.

وقال نتنياهو، في تغريدة له على "تويتر": "يسعدني أن أعلن للجمهور الإسرائيلي أننا سنتوصل الليلة إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، مع البحرين وبذلك تنضم إلى اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات".

وأضاف: "استغرقنا 26 عاما للتوقيع على اتفاق سلام ثالث مع دولة عربية و 29 يوما لاتفاق رابع".

وتابع: "هذا عهد جديد من السلام، إنه السلام مقابل السلام، الاقتصاد مقابل الاقتصاد".

#نتنياهو #البحرين #اسرائيل #تطبيع مع اسرائيل

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