أول تعقيب من نتنياهو على "اتفاق السلام" مع البحرين: عهدٌ جديد للسلام

القدس المحتلة /سما/

عقب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، على موافقة دولة البحرين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية معها.

وقال نتنياهو، في تغريدة له على "تويتر": "يسعدني أن أعلن للجمهور الإسرائيلي أننا سنتوصل الليلة إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، مع البحرين وبذلك تنضم إلى اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات".

وأضاف: "استغرقنا 26 عاما للتوقيع على اتفاق سلام ثالث مع دولة عربية و 29 يوما لاتفاق رابع".

وتابع: "هذا عهد جديد من السلام، إنه السلام مقابل السلام، الاقتصاد مقابل الاقتصاد".