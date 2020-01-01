أهالي سنجل يرغمون جيش الاحتلال على إزالة خيام للمستوطنين من أراضيهم

رام الله /سما/

أرغم أهالي بلدة سنجل شمال رام الله، جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة خيام أقامها المستوطنون قبل أسبوعين على أراضي ذات ملكية خاصة في البلدة.

وبحسب الوكالة الرسمية، أوضح رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة، أن "عددا من المستوطنين كانوا قد أقاموا أربع خيام وحظيرة للأغنام قبل أسبوعين في منطقة الرفيد التابعة لأراضي البلدة"، مشيرًا إلى أن "أهالي البلدة وأصحاب الأراضي في المنطقة اعتصموا على مدى أسبوعين، ما أجبر جيش الاحتلال على إزالة الخيام".

ولفت طوافشة إلى أن أهالي البلدة كانت لديهم تخوفات من تحويل هذه الخيام إلى بؤرة استيطانية في المنطقة، ما يعني الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

ونظمت بلدية سنجل مساء أمس الخميس، تجمعًا سلميًا في منطقة أبو العوف الأثرية القريبة من خيام المستوطنين. وشهدت المنطقة في الأيام الأخيرة مواجهات بين أهالي بلدة سنجل والمستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال.

وتحيط بأراضي بلدة سنجل ثلاث مستوطنات، إلى جانب بؤرتين استيطانيتين ومعسكر لجيش الاحتلال.