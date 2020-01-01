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الاقتصاد بغزة: البضائع تدخل القطاع ولا مخاوف من أي نقص بالمواد الغذائية

الجمعة 11 سبتمبر 2020 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة: البضائع تدخل القطاع ولا مخاوف من أي نقص بالمواد الغذائية



غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة، عبد الفتاح موسى، إن الوزارة حددت سعر كيلو الدجاج في جميع محافظات قطاع غزة بـ 9.5 فقط للمستهلك، وذلك بعد قيام بعض التجار باستغلال الوضع الحالي بذريعة تعويض الخسارة في السابق.

وأضاف موسى في حديث اذاعي، إن سعر طبق البيض الذي وزنه 2 كيلو فأقل 9 ش فقط، وأكثر من 2 كيلو هو 10 شواكل، متابعاً: "نحذر كل تاجر جملة أو موزع أو تجزئة من عدم الالتزام بالسعر المعلن بخصوص الدواجن".

وتابع موسى: "نحن بحاجة للتكاتف في ظل هذه الأوضاع الصعبة، وعلى المواطن أن يكون واعي بتلك الأسعار، وقمنا بعمل محاضر ضبط في جميع المحافظات لبائعي الدواجن الذين رفعوا الأسعار واستغلال المواطن، ويحال جميع الموزعين للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم".

وأكمل: "ما زالت البضائع التجارية والغذائية تدخل قطاع غزة باستمرار ولم تنقطع، بالإضافة إلى البضائع المتواجدة في المخازن، لذلك لا خوف من أي نقص في المواد الغذائية، وأطلقنا رقمًا مجانيًا للمواطنين لتلقي الشكاوى والمناشدات".

وتابع: "حررنا نحو 665 محضرًا ضد التجار الذين حاولوا استغلال المواطنين ورفع الأسعار منذ تفشي الفيروس، وتم إحالة ما يقارب ٣٤١ ملف للنيابة العامة في جميع محافظات قطاع غزة، لردع باقي التجار".

واستكمل: "هناك محاضر إتلاف ومتابعة للسلع المعروضة في الأسواق مثل انتهاء الصلاحية والفساد ومدى مطابقتها للمواصفات، والمخابز تعمل وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وذلك لمسناه حتى عند المواطن، ووزن ربطة الخبز 3 كيلو بسعر 7 شواكل".

واستكمل: "نتابع أسعار الخضار أول بأول عبر جولات التفتيش المتواجدة على مدار الساعة في الميدان".
 

#غزة #وزارة الاقتصاد #بضائع

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