  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخضري يناشد المجتمع الدولي لإسناد موازنة "أونروا".. الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة كارثية

الجمعة 11 سبتمبر 2020 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري يناشد المجتمع الدولي لإسناد موازنة "أونروا".. الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة كارثية



غزة /سما/

ناشد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المجتمع الدولي بإسناد موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتمكينها من استمرار تقديم خدماتها لهم، بعد الإعلان عن حاجتها 338 مليون دولار حتى نهاية
العام.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة 11-9-2020 على ضرورة استمرار الوكالة في تقديم خدماتها الاغاثية للاجئين في قطاع غزة، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع وتفشي وباء كورونا، إضافة لجائحة الحصار الإسرائيلي وجائحة توقف الأعمال لمختلف القطاعات منذ 14 عاماً.

وأكد أن الأوضاع الإنسانية في القطاع كارثية ومأساوية، وأن جميع القطاعات تعاني، مطالباً بتوفير دعم عاجل لكل القطاعات وكذلك للأسر الفلسطينية التي ارتفعت نسبة الفقر والبطالة فيها بسبب الحصار ومؤخراً بسبب إجراءات مواجهة تفشي كورونا.

وأشار الخضري إلى أن٧٠٪ من الأسر الفلسطينية مهدد أمنها الغذائي في ظل هذه الأوضاع الكارثية، خاصة أن آلاف المصانع والمؤسسات والشركات والمحلات والورش اضطرت لإغلاق أبوابها ضمن احتياطات وإجراءات مواجهة الوباء، إضافة للمئات التي أغلقت نهائياً أو قلصت عملها سابقاً بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

وقال الخضري " كل الدول التي أصابتها جائحة كورونا وعاشت أزمات خانقة صحية واقتصادية، وكانت تعتبر من الدول المترفة والمتقدمة، فكيف بغزة المُحاصرة والتي أصابتها الجائحة.

وأضاف أن اللاجئين يعانون أصلاً من وضع إنساني ومعيشي صعب، وطبيعة الحياة في المخيمات وعدم توفر البنية التحتية المناسبة واكتظاظ السكان يجعل من انتشار الوباء- لا سمح الله- سهلاً، ما يستدعي مضاعفة نشاط أونروا.

وقال " نحو مليون لاجئ في غزة من أصل مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع، يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإغاثية منأونروا".

#النائب الخضري #حصار غزة #فيروس كورونا #قطاع غزة #الاونروا

الأكثر قراءة اليوم

أمير سعودي لمن "يعايرنا بتعليمنا": لم نجبهم ب( نحن ساعدناكم)!

عائلة ظاهر بمخيم جباليا توضح تفاصيل إصابة ابنها فادي بفيروس كورونا

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد مباحثات مع حماس والإسرائيليين

شاهد: الداخلية بغزة تقرر تخفيف اجراءات الحظر بمناطق في محافظة الشمال

ابو نعيم يزف بشرى للعالقين بشأن معبر رفح.. ويؤكد: فرضنا إجراءات صعبة لمنع تفشي الوباء ونجحنا بذلك

علماء: بكتيريا خارقة أسوأ من فيروس كورونا ستقضي "قريبا" على 10 ملايين شخص سنويا

لهذا السبب .. أول زيارة إماراتية رسمية إلى إسرائيل مهددة بالتأجيل

الأخبار الرئيسية

وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب سيعلن تطبيع العلاقات الإسرائيلية البحرينية "خلال ساعات"

8

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

5

"قد نصل لواقع مشابه لإيطاليا".. المشافي الإسرائيلية تحذر: نحن على وشك الانهيار..!

وزيرة الصحة: تسجيل 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة غزة : حالة وفاة و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا