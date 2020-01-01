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وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب سيعلن تطبيع العلاقات الإسرائيلية البحرينية "خلال ساعات"

الجمعة 11 سبتمبر 2020 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب سيعلن تطبيع العلاقات الإسرائيلية البحرينية "خلال ساعات"



القدس المحتلة /سما/

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب سيعلن تطبيع العلاقات الإسرائيلية البحرينية "خلال ساعات".

وقالت قناة كان الاسرائيلية، إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم نجاح اتفاق التطبيع بين مملكة البحرين واسرائيل.

في السياق، قال المراسل السياسي لموقع "واللا" الإسرائيليّ، باراك رافيد، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "مسؤولين عرب وإسرائيليين" قالوا له، إن هناك "تقدما كبيرا في محادثات التطبيع بين إسرائيل والبحرين".

وذكر رافيد في التغريدة ذاتها، أنه "قد يتم نشر إعلان أميركي حول هذا الموضوع خلال الساعات القادمة".

يتبع...

#اسرائيل #البحرين #التطبيع مع اسرائيل #ترامب #الولايات المتحدة

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