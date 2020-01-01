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الشرطة تفض ست حفلات زفاف و ثلاثة بيوت عزاء في قلقيلية

الجمعة 11 سبتمبر 2020 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفض ست حفلات زفاف و ثلاثة بيوت عزاء في قلقيلية



قلقيلية /سما/

فضّت الشرطة والأجهزة الأمنيّ اليوم ست تجمعات لحفل زفاف وثلاثة بيوت عزاء وذلك لمخالفة أصحابها التعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس وفتح بيوت العزاء للحد من فيروس (كورونا) وذلك في محافظة قلقيلية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وبعد ورود معلومات لعمليات شرطة المحافظة حول إقامة ست حفلات زفاف وفتح ثلاثة بيوت عزاء في مدينة قلقيلية وعدد من القرى والبلدات بالمحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة الحفلات وبيوت العزاء وعملت على فضها وتفريق جميع المواطنين القادمين إلى تلك الحفلات والتجمعات وبيوت العزاء .

وأضافت، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الحفلات والتجمعات لمخالفتهم التعليمات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا .
 

#الشرطة #طوارئ #كورونا #قلقيلية

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