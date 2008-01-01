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انتخاب الرجوب رئيسا للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للمرة الرابعة

الجمعة 11 سبتمبر 2020 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب الرجوب رئيسا للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للمرة الرابعة



رام الله /سما/ أ ف ب

انتخب الجمعة اللواء جبريل الرجوب رئيسا للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للمرة الرابعة منذ تسلمه هذا المنصب في العام 2008.

وجرت الانتخابات في مدينتي رام الله وغزة اضافة الى مدينة بيروت اللبنانية بمشاركة رياضيين فلسطينيين.

وفاز الرجوب بالتزكية وكذلك اعضاء المجلس التنفيذي الجديد الـ25، منهم تسعة من قطاع غزة واثنان من الخارج والباقي من الضفة.

واعلنت الامانة العامة للاتحاد الفلسطيني مشاركة 74% من العدد الاجمالي للاندية البالغ عددهم 204.

ويرأس الرجوب اضافة الى اتحاد كرة القدم اللجنة الاولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، اضافة الى عمله السياسي أمين سر لحركة فتح.

#جبريل الرجوب #الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

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