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مصرع طفل بحادث دعس في بلدة عزون عتمة بمحافظة قلقيلية

الجمعة 11 سبتمبر 2020 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفل بحادث دعس في بلدة عزون عتمة بمحافظة قلقيلية



قلقيلية /سما/

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، جراء تعرضه لحادث دعس في بلدة عزون عتمة بمحافظة قلقيلية .

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات شرطة المحافظة مفاده قيام مركبة بدعس طفل يبلغ من العمر سنة ونصف في بلدة عزون عتمة، نقل إثرها إلى مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية، حيث أعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بإصابته.

وأضاف ارزيقات أنه تم تحريك قوة من الشرطة وخبير الحوادث للمكان، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية بينت أن الحادث نتج عن قيام أحد أقرباء الطفل بدعسه عن طريق الخطأ.

وأهاب ارزيقات بضرورة الانتباه والحذر أثناء قيادة المركبات، خاصة بالقرب من التجمعات السكنية، أو أثناء اصطفاف المركبة في ساحات البيوت.

#وفاة طفل #حادث دعس #قلقيلية

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