غزة: جامعة الأزهر تقرر العودة للعمل الإداري الجزئي بإجراءات وقائية مشددة

غزة /سما/

أعلنت جامعة الأزهر بغزة، وبناءً على تعليمات الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة؛ العودة للعمل الإداري الجزئي بالجامعة ضمن إجراءات وقائية مشددة، وذلك على النحو الآتي:



1- يبدأ الدوام يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020، من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.



2- يستثنى العاملين من كبار السن والمرضى والموظفات المتزوجات؛ ومن هم في مناطق حظر التجول.



3- عند الضرورة تكلف الدائرة الإدارية موظفيها لإنجاز الأعمال من بيوتهم إلكترونيا بعد توفير الدعم الفني اللازم.



4- يتم الالتزام بإجراءات الوقائية المعتمدة أثناء الدوام.