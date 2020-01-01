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غزة: جامعة الأزهر تقرر العودة للعمل الإداري الجزئي بإجراءات وقائية مشددة

الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: جامعة الأزهر تقرر العودة للعمل الإداري الجزئي بإجراءات وقائية مشددة



غزة /سما/

أعلنت جامعة الأزهر بغزة، وبناءً على تعليمات الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة؛ العودة للعمل الإداري الجزئي بالجامعة ضمن إجراءات وقائية مشددة، وذلك على النحو الآتي:

1- يبدأ الدوام يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020، من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

2- يستثنى العاملين من كبار السن والمرضى والموظفات المتزوجات؛ ومن هم في مناطق حظر التجول.

3- عند الضرورة تكلف الدائرة الإدارية موظفيها لإنجاز الأعمال من بيوتهم إلكترونيا بعد توفير الدعم الفني اللازم.

4- يتم الالتزام بإجراءات الوقائية المعتمدة أثناء الدوام.

#غزة #جامعة الازهر

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