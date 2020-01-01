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الصين تدعم برنامج "الأونروا" للمعونة الغذائية في غزة للسنة الثالثة على التوالي

الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تدعم برنامج "الأونروا" للمعونة الغذائية في غزة للسنة الثالثة على التوالي



غزة /سما/

وقع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين قوه وي، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، اتفاقية تبرع بقيمة مليون دولار لدعم المعونة الغذائية في غزة.

وتعد الاتفاقية، حسب بيان صادر عن "الأونروا"، جزءا من مناشدة الطوارئ التي أطلقتها الوكالة من أجل الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2020.

وأضاف البيان أنه تم تخصيص التبرعات من الصين في العامين الماضيين للتخفيف من آثار انعدام الأمن الغذائي في أوساط عائلات لاجئي فلسطين في غزة، الذين يواجه معظمهم الآن جائحة كوفيد-19 العالمية غير المسبوقة، مبينا أن هذا التبرع الجديد يعمل على ضمان صحة وسلامة لاجئي فلسطين، بما في ذلك التدابير الخاصة للتخفيف من المخاطر لتجنب الاكتظاظ في مراكز التوزيع، والصرف الصحي لمراكز التوزيع لضمان توفير آمن للمساعدات الغذائية ومعدات الحماية الشخصية لموظفي الخطوط الأمامية.

وقال السفير قوه وي، إن "الصين تولي أهمية كبيرة لتعاونها مع الوكالة، وستدعم كعادتها عمل الأونروا وستستمر في تقديم المساعدة للاجئي فلسطين وتنميتهم اقتصاديا واجتماعيا".

بدوره، أعرب لازاريني عن تقديره الخالص للحكومة الصينية على دعمها للوكالة، وقال "إن التبرع الصيني السخي سيساعد الأونروا على توفير المعونة الغذائية المنقذة للأرواح لما يزيد على مليون لاجئ من فلسطين في غزة. إنني آمل أن يستمر هذا التعاون في النمو، الأمر الذي يعكس الدعم الصيني للأونروا".

وتابع: " لقد دأبت الحكومة الصينية على تقديم الدعم للأونروا، وفي هذا العام، تقوم الصين أيضا بشحن كمية كبيرة من معدات الحماية الشخصية إلى أقاليم عمليات الوكالة الخمسة في غزة، والضفة الغربية، والأردن، ولبنان، وسوريا، من أجل مساعدة الوكالة على تقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين في مواجهة التحديات المستمرة المرتبطة بالجائحة".

#الصين #الاونروا

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