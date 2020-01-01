"هنية" يبارك للأسرة الرياضية إنجاز انتخابات اتحاد الكرة

عبر عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن سعادته بنجاح العرس الرياضي الوطني، المتمثل بانتخابات اتحاد كرة القدم والتي جرت اليوم الجمعة بالتزامن مع غزة والضفة والشتات، في إشارة على تمسك الأسرة الرياضية بمنهج الوحدة الوطنية .
وجرت الانتخابات بمشاركة دولية وآسيوية عبر الفيديو كونفرس يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الدولي للإعلام الرياضي جياني مورلو، وأمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إضافة للسيد زياد أبو عمرو ممثلا عن الرئيس، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، وأسرة المجلس على مستوى الوطن.
وقال هنية بأن الأسرة الرياضة تمثل نموذجاً يحتذى به من خلال إرسائها قواعد الوحدة الوطنية منذ 13 عاماً، عبر الاتحادات الرياضية الموحدة واللجنة الأولمبية إضافة للمجلس الأعلى المظلة الشرعية للرياضية الفلسطينية.
وبارك هنية للاتحاد الجديد وعلى رأسهم اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد ، ونائبه إبراهيم أبو سليم، متمنياً التوفيق لهم في المرحلة المقبلة ومراكمة الانجازات الكروية التي تحققت في السابق.
و قدم هنية شكره للقيادات الوطنية والتي أعطت القرار بإنجاح واستمرار حالة التوافق الرياضي، كما وقدم هنية شكره لوزارة الداخلية والعمليات المركزية والتي سهلت وصول ممثلي الأندية الرياضية لمكان الانتخابات، في ظل صعوبة التحرك بسبب الأوضاع التي تسببت بها جائحة كورونا.