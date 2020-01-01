"هنية" يبارك للأسرة الرياضية إنجاز انتخابات اتحاد الكرة

غزة /سما/

عبر عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن سعادته بنجاح العرس الرياضي الوطني، المتمثل بانتخابات اتحاد كرة القدم والتي جرت اليوم الجمعة بالتزامن مع غزة والضفة والشتات، في إشارة على تمسك الأسرة الرياضية بمنهج الوحدة الوطنية .

وجرت الانتخابات بمشاركة دولية وآسيوية عبر الفيديو كونفرس يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الدولي للإعلام الرياضي جياني مورلو، وأمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إضافة للسيد زياد أبو عمرو ممثلا عن الرئيس، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، وأسرة المجلس على مستوى الوطن.

وقال هنية بأن الأسرة الرياضة تمثل نموذجاً يحتذى به من خلال إرسائها قواعد الوحدة الوطنية منذ 13 عاماً، عبر الاتحادات الرياضية الموحدة واللجنة الأولمبية إضافة للمجلس الأعلى المظلة الشرعية للرياضية الفلسطينية.

وبارك هنية للاتحاد الجديد وعلى رأسهم اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد ، ونائبه إبراهيم أبو سليم، متمنياً التوفيق لهم في المرحلة المقبلة ومراكمة الانجازات الكروية التي تحققت في السابق.

و قدم هنية شكره للقيادات الوطنية والتي أعطت القرار بإنجاح واستمرار حالة التوافق الرياضي، كما وقدم هنية شكره لوزارة الداخلية والعمليات المركزية والتي سهلت وصول ممثلي الأندية الرياضية لمكان الانتخابات، في ظل صعوبة التحرك بسبب الأوضاع التي تسببت بها جائحة كورونا.