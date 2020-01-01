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لجان العمل النسائي في طولكرم تعقد لقاءً توعوياً حول المقاطعة

الجمعة 11 سبتمبر 2020 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان العمل النسائي في طولكرم تعقد لقاءً توعوياً حول المقاطعة



طولكرم /سما/

عقد اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في محافظة طولكرم لقاءً توعوياً حول مقاطعة البضائع الاسرائيلية.

وشارك باللقاء مسؤولة الحملة في طولكرم ندى طوير وعضوات مجالس طلبة من جامعة القدس المفتوحة وجامعة الخضوري وطالبات جامعات وعضوات مجالس محلية وبلدية.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تفعيل وتعزيز المقاطعة المحلية ومناهضة التطبيع في مواجهة صفقة القرن وخطة الضم والمشروع الصهيوني ومناهضة التطبيع وتفعيل دور النساء ومشاركتهن في لجان المقاومة الشعبية ولجان الطوارئ ولجان الاسناد وهيئات الحكم المحلي، واستنهاض دورهن التعبوي في المناطق (ج) والمناطق المهمشة.

وأكد اللقاء، اعتبار حق المقاطعة ومناهضة التطبيع محورا رئيسيا في النضال الوطني الفلسطيني ومقاومة الاحتلال والسعي للتحرر واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

#لجان العمل النسائي #ماطعة اسرائيل

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