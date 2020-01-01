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الاحتلال يفرج عن فتى من بيت جالا

الجمعة 11 سبتمبر 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم /سما/

 افرجت سلطات الاحتلال عن الفتى يوسف خالد عياش من سكان مدينة بيت جالا بعد انتهاء محكوميته البالغة سنة ونصف بتهمة المشاركة في اعمال مقاومة الاحتلال.

وقال محمد عبد ربه امين سر فتح في بيت جالا حفل استقبال بهذه المناسة "ان الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال هم رهائن بيد الاحتلال الاسرائيلي هكذا تتعامل حكومات اسرائيل المتعاقبة معهم وتحاول دائما ابتزازهم وابتزاز شعبنا بالتالي من خلالهم ولذا يجب علينا قطع الطريق على الاحتلال ولنقول له ان الاسرى هو ضمير شعبنا وبوصلته نحو الحرية والنصر ولذا يجب تنظيم اوسع الحملات الشعبية لمناصرتهم والعمل على اطلاق سراحهم دون قيد او شرط او تمييز".

#افراج عن اسير

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