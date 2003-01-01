  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إندلاع مواجهات عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم والصلاة على نعش يمثل جامعة الدول العربية

الجمعة 11 سبتمبر 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إندلاع مواجهات عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم والصلاة على نعش يمثل جامعة الدول العربية



قلقيلية /سما/

اندلعت مواجهات عنيفة في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية عقب انتهاء صلاة الجمعة وانطلاق المسيرة الاسبوعية باتجاه المدخل المغلق منذ عام 2003، وهو شريان القرية الرئيس والوحيد .

وقال مراد شتيوي منسق المسيرة الإسبوعية :" قبل انطلاق المسيرة الاسبوعية ادينا صلاة الغائب على مجسم نعش يمثل جامعة الدول العربية التي انحازت للمطبعين والاحتلال على حساب القضية الفلسطينية، ولم تعد هذه الجامعة قائمة بعد هذا السقوط المدوي، وهذه الصلاة الرمزية تعبيرا عن رفض الشعب الفلسطيني لكل مؤامرات التطبيع مع الكيان الغاصب .

واضاف :" مسيرة كفر قدوم عبرت اليوم عن استمرار النضال الشعبي، ورفض الاحتلال والمطبعين وكل المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية .

إلى ذلك قمع جيش الاحتلال المسيرة الاسبوعية بقنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المعدني والمطاطي والحي واستهدف خزانات المياه بالرصاص الحي ، ونصب الكمائن للمشاركين لاعتقالهم ، وتعرض المواطنين داخل منازلهم على حالات اختناق جراء قنابل الغاز .

#مواجهات #قوات الاحتلال #كفر قدوم

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

أمير سعودي لمن "يعايرنا بتعليمنا": لم نجبهم ب( نحن ساعدناكم)!

بعد ساعات من مغادرته.. الوفد الامني المصري يعود إلى قطاع غزة

عائلة ظاهر بمخيم جباليا توضح تفاصيل إصابة ابنها فادي بفيروس كورونا

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد مباحثات مع حماس والإسرائيليين

شاهد: الداخلية بغزة تقرر تخفيف اجراءات الحظر بمناطق في محافظة الشمال

ابو نعيم يزف بشرى للعالقين بشأن معبر رفح.. ويؤكد: فرضنا إجراءات صعبة لمنع تفشي الوباء ونجحنا بذلك

الأخبار الرئيسية

5

"قد نصل لواقع مشابه لإيطاليا".. المشافي الإسرائيلية تحذر: نحن على وشك الانهيار..!

وزيرة الصحة: تسجيل 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة غزة : حالة وفاة و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ضابط إسرائيلي: المدنيون يتجولون بحرية والجنود يختبئون من قناصة حزب الله

عريقات: الرئيس أعطى تفويضًا كاملًا وواضحا لكافة الفصائل على أي مخرجات للجان التي تم تشكيلها