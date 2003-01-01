إندلاع مواجهات عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم والصلاة على نعش يمثل جامعة الدول العربية

قلقيلية /سما/

اندلعت مواجهات عنيفة في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية عقب انتهاء صلاة الجمعة وانطلاق المسيرة الاسبوعية باتجاه المدخل المغلق منذ عام 2003، وهو شريان القرية الرئيس والوحيد .

وقال مراد شتيوي منسق المسيرة الإسبوعية :" قبل انطلاق المسيرة الاسبوعية ادينا صلاة الغائب على مجسم نعش يمثل جامعة الدول العربية التي انحازت للمطبعين والاحتلال على حساب القضية الفلسطينية، ولم تعد هذه الجامعة قائمة بعد هذا السقوط المدوي، وهذه الصلاة الرمزية تعبيرا عن رفض الشعب الفلسطيني لكل مؤامرات التطبيع مع الكيان الغاصب .

واضاف :" مسيرة كفر قدوم عبرت اليوم عن استمرار النضال الشعبي، ورفض الاحتلال والمطبعين وكل المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية .

إلى ذلك قمع جيش الاحتلال المسيرة الاسبوعية بقنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المعدني والمطاطي والحي واستهدف خزانات المياه بالرصاص الحي ، ونصب الكمائن للمشاركين لاعتقالهم ، وتعرض المواطنين داخل منازلهم على حالات اختناق جراء قنابل الغاز .