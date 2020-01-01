قداس للاقباط يعلن الوقوف خلف الرئيس عباس في مواجهته لكل التحديات

القدس المحتلة /سما/

اقامت كتدارئية الاقباط الارثوذكس في الاراضي المقدسة قداسا بمناسبة عيد نيروز الشهداء وذلك في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وترأس القداس الارشمندريت عزاريا الاورشليمي بحضور لفيف من الرهبان والراهبات وحشد من ابناء الطائفة.

وقال الشماس الياس غطاس خادم الكنائس المسيحية في فلسطبن ان الارشمندريت عزاريا القى عظة بهذه المناسبة اعلن فيها تاييده والوقوف خلف الرئيس محمود عباس في مواجهته لكافة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية بما في ذلك مشروع الضم الاسرائيلي وقضية التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي قبل تحقيق السلام العادل واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما تطرق الارشمندريت عزاريا الى الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال متضرعا الى الله تعالى الافراج عنهم في اسرع وقت ممكن، كما اعلن تضامنه مع شعب السودان الشقيق جراء الفيضانات التي اجتاحت هذا البلد وكذلك مع كافة الشعوب العربية التي تواجه بلادهم ازمات عاصفة.