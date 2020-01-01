  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قداس للاقباط يعلن الوقوف خلف الرئيس عباس في مواجهته لكل التحديات

الجمعة 11 سبتمبر 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
قداس للاقباط يعلن الوقوف خلف الرئيس عباس في مواجهته لكل التحديات



القدس المحتلة /سما/

 اقامت كتدارئية الاقباط الارثوذكس في الاراضي المقدسة قداسا بمناسبة عيد نيروز الشهداء وذلك في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وترأس القداس الارشمندريت عزاريا الاورشليمي بحضور لفيف من الرهبان والراهبات وحشد من ابناء الطائفة.

وقال الشماس الياس غطاس خادم الكنائس المسيحية في فلسطبن ان الارشمندريت عزاريا القى عظة بهذه المناسبة اعلن فيها تاييده والوقوف خلف الرئيس محمود عباس في مواجهته لكافة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية بما في ذلك مشروع الضم الاسرائيلي وقضية التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي قبل تحقيق السلام العادل واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما تطرق الارشمندريت عزاريا الى الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال متضرعا الى الله تعالى الافراج عنهم في اسرع وقت ممكن، كما اعلن تضامنه مع شعب السودان الشقيق جراء الفيضانات التي اجتاحت هذا البلد وكذلك مع كافة الشعوب العربية التي تواجه بلادهم ازمات عاصفة.

#كتدارئية الاقباط الارثوذكس #الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

أمير سعودي لمن "يعايرنا بتعليمنا": لم نجبهم ب( نحن ساعدناكم)!

بعد ساعات من مغادرته.. الوفد الامني المصري يعود إلى قطاع غزة

عائلة ظاهر بمخيم جباليا توضح تفاصيل إصابة ابنها فادي بفيروس كورونا

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد مباحثات مع حماس والإسرائيليين

شاهد: الداخلية بغزة تقرر تخفيف اجراءات الحظر بمناطق في محافظة الشمال

ابو نعيم يزف بشرى للعالقين بشأن معبر رفح.. ويؤكد: فرضنا إجراءات صعبة لمنع تفشي الوباء ونجحنا بذلك

الأخبار الرئيسية

5

"قد نصل لواقع مشابه لإيطاليا".. المشافي الإسرائيلية تحذر: نحن على وشك الانهيار..!

وزيرة الصحة: تسجيل 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة غزة : حالة وفاة و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ضابط إسرائيلي: المدنيون يتجولون بحرية والجنود يختبئون من قناصة حزب الله

عريقات: الرئيس أعطى تفويضًا كاملًا وواضحا لكافة الفصائل على أي مخرجات للجان التي تم تشكيلها