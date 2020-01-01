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الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير معتقل خليل دويكات من نابلس

الجمعة 11 سبتمبر 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير معتقل خليل دويكات من نابلس



نابلس /سما/

قرر جيش الاحتلال هدم منزل الاسير خليل دويكات(46 عاما) من بلدة روجيب جنوب نابلس، بزعم تنفيذه عملية طعن في بيتح تكفا في الداخل الفلسطيني، والتي اسفرت عن مقتل حاخام في السادس والعشرين من آب الماضي .

وقد بعثت سلطات الاحتلال برسالة إلى العائلة تخبرها بتنفيذ إجراء الهدم خلال اسبوعين .

يشار ان سلطات الاحتلال تقوم بهدم منازل الفلسطينيين الذين يتم إدانتهم بقتل اسرائيليين، بينما لا يقوم القضاء الاسرائيلي باستخدام عقوبة هدم المنازل للمتطرفين اليهود الذين ينفذون عمليات اعتداء وقتل بحق الفلسطينيين ، كما حدث مع الضحية الشهيدة عائشة الرابي من بلدة بديا قضاء سلفيت ، والضحية الشهيد محمد ابو خضير من بلدة شعفاط في القدس وعائلة دوابشة من بلدة دوما جنوب نابلس وغيرهم من ضحايا ارهاب عصابة تدفيع الثمن .

#الجيش الاسرائيلي #هدم منازل

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