سلطة المياه: انقطاع الكهرباء عن محطات مياه رئيسية مغذية للخليل وبيت لحم

رام الله /سما/

اعلنت سلطة المياه عن انقطاع مفاجىء للكهرباء صباح اليوم من قبل شركة الكهرباء القطرية المغذية لمحطة مياه رئيسية لدى شركة ميكروت والتي ادت الى توقف وصلات ابار المياه الرئيسية المزودة لمحافظة الخليل واجزاء من بيت لحم عن العمل، موضحة انه ونتيجة لهذا الانقطاع فقد اصبحت المياه مقطوعة عن خط مياه دير شعار المصدر الرئيسي المزود لمحافظة الخليل بشكل عام، وعن وصلة الجبعة المزودة لمناطق صوريف خاراس، نوبا، بيت اولا، حتا، وكذلك وصلة نحالين المزودة لنحالين وحوسان وبتير وواد فوكين وبيت فجار.

واكدت سلطة المياه ان طواقمها الفنية تتابع العمل لحين اعادة ايصال التيار الكهربائي وتشغيل المحطات وضخ المياه للتجمعات المتضررة ، وفي هذا السياق تهيب بالمواطنين التعاون من خلال الترشيد باستهلاك كميات المياه المتوفرة لحين عودة الضخ .