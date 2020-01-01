عشراوي: مصادقة الاحتلال على زيادة ميزانيته دليل على نيته ضم المزيد من الارضي

رام الله /سما/

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي ان مصادقة الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، على زيادة الميزانية العامة الإسرائيلية بمبلغ 11 مليار شيكل، هو دليل على مضي دولة الاحتلال في مخططها القائم على ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وشددت في بيان لها، اليوم الجمعة، على ان حكومة الاحتلال ترصد ميزانيات إضافية بهدف تصعيد جرائمها بحق شعبنا الأعزل بدلا من التعامل مع الأولويات الحقيقية لديها، وذلك عبر تنفيذ سياساتها الاجرامية القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري وخصوصا في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية، والاستمرار في تعميق الاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل والنهب المنظم للأرض والموارد الطبيعية والتاريخ والتراث الفلسطيني، وصولا الى إحلال شعب مكان آخر.

ولفتت الى إن نسب توزبع الانفاق للميزانية الاضافية يمثل إعلانًا واضحًا لنية دولة الاحتلال ارتكاب جرائم حرب، كما انها شكلت صفعة حقيقية للدول التي اوهمت نفسها بأكذوبة "تعليق ضم" إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

واشارت عشراوي في ختام بيانها الى أن قيام بعض الدول على مكافئة إسرائيل على جرائمها وخروجها عن القانون الدولي ومنحها الاستثنائية وتشجيع افلاتها من العقاب بدلا من محاسبتها ومساءلتها، يؤكد تواطؤها مع الاحتلال وتقويضها للسلام والاستقرار بالمنطقة.