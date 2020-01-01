ابعاد 4 من موظفي الأوقاف عن الأقصى

القدس المحتلة /سما/

سلَمت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، 4 من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية قرارات إبعاد إدارية عن المسجد الأقصى لفترات تتراوح بين 3 – 6 أشهر.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن سلطات الاحتلال أبعدت : حارسة الأقصى هبة سرحان عن الأقصى لمدة 5 أشهر، بلال عوض الله لمدة 4 أشهر، عماد عابدين وعمران الأشهب من قسم الصيانة، لمدة 3 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال موظفي الأوقاف المذكورين أعلاه السبت الماضي، وهم على رأسهم عملهم في الأقصى، بعد محاولة أحد الضباط اقتحام مسجد قبة الصخرة عبر الباب المخصص لدخول النسوة، وحينها ابعدوا عن الأقصى لمدة اسبوع واشترطت عليهم المخابرات الحضور "اليوم" للتحقيق لاستلام قرارات ابعاد جديدة.