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اسرائيل: 500 شاحنة بضائع تدخل غزة يوميا بسبب استمرار الهدوء

الجمعة 11 سبتمبر 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: 500 شاحنة بضائع تدخل غزة يوميا بسبب استمرار الهدوء



القدس المحتلة /سما/

قالت اسرائيل أنه قرابة 500 شاحنة محملة بالبضائع تدخل قطاع غزة يوميا.

ووفقا للمواقع العبرية فإنه وخلال اسبوع فقد عبرت 3 آلاف شاحنة محملة بالمنتجات الغذائية والمعدات الطبية والأدوية عبر معبر كرم أبو سالم .

كما لفتت القناة العبرية السابعة إلى أن تصدير البضائع من قطاع غزة للخارج سجل ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الحالي فقد شهد تصدير 1200 طن من منتجات النسيج بزيادة تقدر 280 طن مقارنة بالعام المنصرم 2019.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول الارتباط إلاسرائيلي في غزة اياد سرحان قوله" ان عودة الحركة التجارية جاء نتيجة حالة الهدوء مع قطاع غزة التي نأمل أن تستمر للحفاظ على الحركة التجارية وزيادتها في حال استمر الهدوء والاستقرار".

#اسرائيل #معبر كرم ابو سالم #قطاع غزة #بضائع #معدات طبية

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