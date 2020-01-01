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"قد نصل لواقع مشابه لإيطاليا".. المشافي الإسرائيلية تحذر: نحن على وشك الانهيار..!

الجمعة 11 سبتمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"قد نصل لواقع مشابه لإيطاليا".. المشافي الإسرائيلية تحذر: نحن على وشك الانهيار..!



القدس المحتلة /سما/

حذر عدد من من رؤساء أقسام كورونا في المستشفيات الإسرائيلية كبار مسؤولي الصحة من الانهيار وذلك عقب تزايد عدد الإصابات بسبب فيروس كورونا.
 
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية،  اليوم الجمعة، عن رؤساء أقسام كورونا بالمستشفيات الإسرائيلية قولهم "نحن على وشك الانهيار،​​ الضغوط علينا لا تطاق في هذه المرحلة".
 
وأضافوا "حتى الشتاء القريب يمكن أن نصل إلى واقع مشابه لحالة المستشفيات في شمال إيطاليا في بداية تفشي كورونا".
 
كما أضافوا "نحن نمر بالفعل بوقت عصيب، لا نعرف كم من الوقت سنتمكن من الصمود على هذا النحو - لقد تجاوزنا الخط الأحمر منذ فترة طويلة، الزيادة السريعة في عدد المصابين أمر مقلق للغاية، الناس يتصرفون دون وعي لخطورة الموقف".

#اسرائيل #فيروس كورونا #المشافي الاسرائيلية #الصحة الاسرائيلية #ايطاليا

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