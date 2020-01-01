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الذرة تحتوى على فوائد ذهبية لجسم الانسان

الجمعة 11 سبتمبر 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الذرة تحتوى على فوائد ذهبية لجسم الانسان



وكالات / سما /

تعتبر الذرة واحدة من أكثر المحاصيل انتشارا على مستوى العالم، ومن أكثر الأطعمة استهلاكا، فهي مفضلة لطعمها الشهي وسهولة طهيها، كما أن تناول الذرة يعود بالعديد من الفوائد المذهلة للجسم.

ويكمن السبب في كونها إحدى المحاصيل الواسعة الانتشار لكونها تنمو في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وهذا النوع من الحبوب الكاملة موجود في 90 في المئة من المنتجات الغذائية اليومية، وفقا لموقع "غرودونيوز".

تعد الذرة الرائدة ذات محتوى غني بالحديد، وهي مصدر صحي غني بالكربوهيدرات والبوتاسيوم والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

كما أنها غنية أيضا بالسكريات، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والألياف، والسليلوز، والنحاس، والمنغنيز، والصوديوم، الكالسيوم، والفلور، والمغنيسيوم، والزنك والعديد من العناصر الغذائية الضرورية والمفيدة للجسم.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الذرة على فيتامين A أكثر بـ 10 مرات من أنواع الحبوب الأخرى، هذه المغذيات لها دور كبير في حماية الجسم من الأمراض، وتسهم في تغذيته.

وهذه المغذيات تسهم في كون تناول الذرة يعود بالعديد من الفوائد على الجسم، منها حماية الدماغ من التدهور والاختلال المعرفي، وتعزيز صحة الجهاز المناعي، وتساعد على تكوين الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي.

تجدر الملاحظة أن تكوين أغشية مخاطية صحية وقوية يسهم في تشكيل حواجز وقائية أفضل لإبعاد الميكروبات الضارة عن مجرى الدم.

الذرة غنية بمضادات الأكسدة

أظهرت الأبحاث أن الذرة غنية جدا بمضادات الأكسدة، بما فيها اللوتين، والزياكسانثين، والكاروتينات، والتي جميعها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالتنكس البقعي، وإعتام عدسة العين .

يقول الخبراء أيضا إن اللوتين يساعد في منع الإصابة بتصلب الشرايين، ويمنع تكوين لويحات على جدار الشريان، والتي يمكن أن تكون مسببا لأمراض القلب.

كما أن مضادات الأكسدة تلعب دورا كبيرا في منع ترهل البشرة وظهور معالم الشيخوخة المبكرة، كما تسهم في منع ظهور تصبغات الجلد.

تساعد الذرة على الهضم

تحتوي الذرة على ألياف غير قابلة للذوبان، لا تتحلل في الأمعاء أو تُطلق في مجرى الدم، بدلاً من ذلك، تبقى في الجهاز الهضمي وتزيد من حجم البراز مما يسهل حركته، وهذا بدوره يساعد على منع الإمساك.

علاوة على ذلك، تظهر الأبحاث أن الألياف الغير قابلة للذوبان يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالبواسير وحتى سرطان القولون.

الذرة مصدر للكربوهيدرات المعقدة

نظرا لأن الذرة عبارة عن نبات ينتمي لعائلة الحبوب كاملة، فقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان ومرض السكري من النوع 2.

كما تحتوي حبوب الذرة الكاملة على كمية لا يسهان بها من النشا، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول عند تناول الذرة.

#الذرة #الجسم #الصحة

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