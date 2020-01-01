مزايا جديدة للتحكم بالخصوصية في نظام "أندرويد 11"

وكالات / سما /

يتضمن آخر تحديث رئيسي لنظام تشغيل غوغل للأجهزة المحمولة "اندرويد 11"، عناصر تحكم جديدة في الخصوصية، إلى جانب أداة تسجيل الشاشة، وتتبع رسائل الدردشة عبر تطبيقات متعددة، والتحكم في الأدوات المنزلية الذكية.

وبذلت غوغل جهودا لتشجيع الشركات المصنعة للأجهزة التابعة لجهات خارجية، على طرح تحديثات نظامها بسرعة أكبر مما كانت عليه من قبل، لكن بعض العلامات التجارية تختلف عن غيرها، بحسب ما أورده تقرير شبكة "بي بي سي".

وستقدم تنزيلات نظام Android 11، عبر Pixel التابعة لعملاق التكنولوجيا، إضافة على شركات أخرى، هي: ون بلس، وشاومي، وأوبو، ورييلمي، وستكون نوكيا من أوائل شركات الهواتف الذكية التي تستخدم التحديث، بينما تستغرق سامسونغ وهواوي وإل جي، وقتا أطولا قليلا، لتكييف ميزات جديدة مع واجهات المستخدم الخاصة بهم.

وقال خبير إن "فصل غوغل تحديثات التطبيقات والأمان عن إصدارات نظامها الرئيسية، تعني أن التأخير أصبح الآن مشكلة أقل حجما مما كانت عليه من قبل".

وأوضح كريس هول من موقع المراجعة التقنية Pocket-lint: "هناك الكثير من الميزات التي تتوالى تباعا إلى هواتف Android على مدار العام عبر تحديثات التطبيق، والتي تحدث بشكل مستقل عن الشركات المصنعة"، مشيرا إلى أن "هذا يتناقض مع نظام التشغيل iOS من أبل، حيث ينتظر مستخدمو آيفون أن تقدم التحديثات الجديدة جميعا مرة واحدة".

وقال هول إن بعض التغييرات في الخصوصية قد تكون جاءت في الوقت المناسب، وتشمل:

- القدرة على منح التطبيقات إمكانية الاستخدام الفردي -بدلا من الوصول الدائم- إلى ميكروفونات الجهاز والكاميرات والموقع.

- قصر التطبيقات على تشغيل تطبيق الكاميرا المدمج في الهاتف، بدلا من تطبيق بديل تابع لجهة خارجية. وتم القيام بذلك لسد ثغرة سمحت لبعض المطورين بجمع بيانات الموقع دون أن يقول المستخدم ذلك.

وقال هول: "عادة ما يمنح الأشخاص إذنا دون إدراك ذلك، عندما ينقرون فقط على خيار لقبول جميع الميزات، ما يسمح للتطبيق بالقيام بما يريد"، مبينا أنه "لذلك فإن منح الإذن لمرة واحدة هو في الواقع أمر مهم للغاية، خاصة بعد الوصول إلى بعض الحالات رفيعة المستوى للميكروفونات والكاميرات دون أن يدرك المستخدمون ما يحدث".

وتركز العديد من التغييرات الجديدة في Android 11 على محاولة تبسيط استخدام الهاتف الذكي، وتتيح ميزة الأجهزة الذكية، على سبيل المثال، للمستخدمين استدعاء عناصر التحكم لجميع أجهزتهم المتصلة في مكان واحد عن طريق الضغط باستمرار على زر الطاقة.

وتم تصميم أداة أخرى لمساعدة المستخدمين على إدارة العديد من تطبيقات المراسلة، مثل فيسبوك ماسنجر وأندرويد ماسنجر وتويتر وواتساب وتليغرام.

ويتم الآن تجميع المنشورات المستلمة عبر جميع هذه الأنظمة الأساسية معا في قسم "محادثات" جديد من شاشة الإشعارات التي تظهر عند التمرير سريعا لأسفل من أعلى شاشة الهاتف، ويفصلهم ذلك عن الأنواع الأخرى من التنبيهات، ما يساعد المستخدمين على تجنب فقدان رسالة مهمة.

ويمكن للمستخدمين أيضا إعطاء محادثات معينة أولوية على الآخرين، بحيث تظهر أعلى الشاشة ولا يزال بإمكانهم الظهور عند وضع الجهاز في وضع عدم الإزعاج إذا رغبوا في ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعيين فقاعات الدردشة الجديدة لتظهر فوق التطبيقات الأخرى، ما يسمح للمستخدمين بالرد بسرعة على استفسارات الأصدقاء عبر لوحة عائمة، وهذا يجنبهم الاضطرار إلى التبديل خارج التطبيق الذي كانوا يستخدمونه في ذلك الوقت من أجل الاستجابة.

وتكتسب الأجهزة أيضا القدرة على تسجيل الشاشة دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق مخصص، ما يعكس ميزة متوفرة بالفعل على نظام التشغيل iOS. قد يكون هذا مفيدا في التقاط لقطات من اللعبة أو تسجيل محادثة فيديو.

ومن المفترض أن يسمح التحديث أيضا لجميع الهواتف الذكية التي تقوم بتشغيله بالاتصال عبر شبكة wi-fi بأنظمة الترفيه في السيارة التي تعمل بنظام Android Auto.

ويمكن فقط لهواتف بيكسل وسامسونغ القيام بذلك الآن، ما يعني أن مستخدمي العلامات التجارية الأخرى اضطروا إلى اللجوء إلى كابل USB إذا كانوا يريدون تشغيل الموسيقى عبر الإنترنت، أو قراءة رسائل الدردشة بصوت عالٍ عبر مكبرات الصوت في السيارة، أو الحصول على تنبيهات في الوقت الفعلي على شاشة الملاحة الخاصة بهم.