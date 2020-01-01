فيديو.. وادي يقود المصري لإسقاط بيراميدز

القاهرة / سما /

أنهى الدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري، صياما طويلا عن التهديف, بعدما سجل هدف الانتصار لفريقه على بيراميدز (1-0), ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

واستغل وادي كرة مرتدة من حارس بيراميدز المهدي سليمان, ليكملها داخل الشباك في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

ولم يهز المهاجم الفلسطيني الشباك في الدوري المصري, منذ تسجيله في مرمى الإنتاج الحربي يوم 7 يناير الماضي بالجولة الـ12 من الدوري.

كما أنه أول هدف له منذ تسجيله في مرمى رينجرز النيجيري بالكونفيدرالية يوم 2 فبراير المنصرم، أي قبل 7 شهور كاملة.