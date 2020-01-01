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وزيرة الصحة: تسجيل 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة عن تسجيل 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1208 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (76 عاما) من محافظة طولكرم، ومواطن (90 عاما) من حلحول بمحافظة الخليل، ومواطنة (60 عاما) من دورا بمحافظة الخليل، ومواطنة (34 عاما) من الرام ومواطن (58 عاما) من مخماس في ضواحي القدس، وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة، باستثناء المواطنة المتوفاة من دورا، إضافة إلى وفاتين سجلتا في مدينة القدس، ووفاة لمواطنة (83 عاما) من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (157)، محافظة نابلس (26)، محافظة بيت لحم (56)، محافظة قلقيلية (16)، محافظة رام الله والبيرة (87)، جنين (35)، أريحا والأغوار (17)، طوباس (22)، طولكرم (32)، قطاع غزة (80)، ضواحي القدس (64)، مدينة القدس (60).
وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (18)، محافظة قلقيلية (57)، محافظة طوباس (1)، محافظة نابلس (24)، محافظة الخليل (777)، محافظة بيت لحم (84)، محافظة طولكرم (6)، مدينة القدس (241).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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