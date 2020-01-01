أول تعليق من بيانيتش بعد وصوله إلى برشلونة

وكالات / سما /

وصل النجم البوسني ميراليم بيانيتش إلى مطار “إل برات” بمدينة برشلونة الإسبانية، مساء اليوم الخميس، للانضمام إلى النادي الكتالوني قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال بيانيتش للموقع الرسمي لناديه فور وصوله: “اليوم هو يوم خاص جدًا بالنسبة لي، وأنا سعيد للغاية، لا استطيع الانتظار لمقابلة زملائي الجدد وأنا حقًا اتتوق للموسم الجديد”.

وأضاف نجم يوفنتوس السابق: “أتمنى أن يكون بإمكاني مساعدة الفريق على الفوز بالكثير من البطولات، أنا مستعد وسأحاول فعل كل شئ بوسعي من أجل هذا النادي”.

وكان الدولي البوسني قد أعلنت إصابته بفيروس كورونا يوم 22 أغسطس الماضي، بعض شعوره ببعض الانزعاجات الصحية، ليبقى منذ ذلك الحين في حالة عزل، وهو ما أخر انضمامه لبرشلونة أكثر مما كان متوقعًا.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع يوفنتوس في يونيو الماضي على انتقال أرتور ميلو إلى يوفنتوس في مقابل حصول البلوجرانا على خدمات بيانتيش بالإضافة إلى مبلغ مالي.