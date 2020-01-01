رودريجو يكشف عن حلمه مع ريال مدريد

وكالات / سما /

أبدى رودريجو، نجم فريق ريال مدريد الشاب، رغبته في أن يُطور من مستواه لكي يتمكن من تحقيق إضافة أكبر لفريقه خلال الموسم المقبل.

وقال رودريجو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”كان ذلك موسماً رائعاً لي في ريال مدريد، ولكني أريد أن أقدم أكثر، وأن أنافس من أجل الألقاب من جديد، وأن أسجل الأهداف وأصنعها”.

وأضاف رودريجو لحديثه قائلاً :”أريد أن أحصل على فرص أكثر مع المنتخب البرازيلي، وهو ما يُعد واحد من أهدافي لنفسي في 2021″.

ونقلت الصحيفة تصريحاً لمايكل دوراتي، المُدرب الشخصي لرودريجو، الذي أشار إلى الجهد الذي يبذلونه لتطوير النجم البرازيلي الشاب على أكثر من جانب سواء بدنياً وذهنياً وفنياً.

وقال دوراتي مُتحدثاً عن رودريجو :”القوة هامة للغاية، ولكن التوازن مطلوب أيضاً، أحاول أن أطور التسديد بالرأس، والتسديد بكلا القدمين، والمراوغة، وقراءة المُباراة، فضلاً عن الجانب التكتيكي”.

يُذكر أن رودريجو قد سجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف لزملائه في أول سنوات لعبه لفريق ريال مدريد.