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كومان يُحدد طريقة لعب وتشكيلة برشلونة في الموسم الجديد

الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
كومان يُحدد طريقة لعب وتشكيلة برشلونة في الموسم الجديد



وكالات / سما /

قرر رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد تغيير طريقة لعب الفريق لكي يتجنب المشاكل التي وقع بها في الموسم الماضي ولتنشيط دماء ومنظومة الفريق الكاتالوني في الموسم الجديد.

وحسب صحيفة سبورت الكاتالونية فإنه سوف ينتهج طريقة لعب الـ4/2/3/1 بدلاً من 4/3/3 الذي ظل برشلونة يعتمد بشكلٍ أساسي عليها منذ عام 2004 عند وصول إيدجار ديفيز إلى البارسا.

يرى كومان أن 4/3/3 لم تعد مثمرة أو فعالة مع التشكيلة الحالية وأن البارسا يحتاج إلى التوازن مع عدم فقدان السيولة الهجومية، وذلك بحماية الرباعي الأمامي بلاعبي وسط محور.

يدرك كومان أن برشلونة قادر على تقديم كرة قدم جيدة وجذابة في الوقت ذاته ولذلك لا يريد حرمان نفسه من أفضل لاعبيه مثل ميسي وجريزمان وأنسو فاتي، مع الاعتماد على الأطراف بوجود ديمبلي أو ترينكاو على الجهة اليسرى.

وسيكون لاعبي الوسط بيانيتش وفرينكي دي يونج مطالبين بعمل بدني أكبر لكن مع تعاون المهاجمين في جزئية استعادة الكرة، ولكن أهم ما يتطلبه الفريق لإنجاح تلك الطريقة هو أن يكون في أتم جاهزية بدنية وهذا ما يعمل المدرب الهولندي عليه.

#كومان #رونالد كومان #برشلونة

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