أتلتيكو مدريد يقترب من ضم إدينسون كافاني

وكالات / سما /

كشف البرنامج التليفزيوني الشهير الإسباني “شيرينجيتو” عن اهتمام نادي أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع الأوروجواني إدينسون كافاني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأصبح الدولي الأوروجواني إدينسون كافاني صاحب 33 عاماً لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأبدت كبرى أندية أوروبا اهتمامها بضم النجم الأوروجواني إدينسون كافاني، ولكنه حتى الآن لم يتخذ قراره بعد بشأن هوية الفريق الذي يلعب في صفوفه.

وأكمل “شيرينجيتو” أن إدينسون كافاني أصبح الهدف رقم واحد لأتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يرغب الأرجنيتيني دييجو سيميوني في الحصول على خدماته، خاصةً وأنه سينضم للفريق المدريدي بشكل مجاني.

ويتفاوض حالياً فريق أتلتيكو مدريد مع ممثلي اللاعب الأوروجواني على تفاصيل العقد، تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة.

الجدير بالذكر أن إدينسون كافاني قد شارك في آخر مواسمه مع باريس سان جيرمان 22 مرة، وسجل سبعة أهداف، وصنع ثلاثة آخرين، وغاب كثيراً عن الفريق الباريسي بسبب إصاباته المتكررة.