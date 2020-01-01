تشيلسي يرفض عرضاً مُثيراً لبيع كانتي لإنتر ميلان

وكالات / سما /

رفض نادي تشيلسي عرضاً مثيراً لبيع لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي لنادي إنترميلان في صفقة تبادلية يحصل بموجبها على الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب توتنهام السابق.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن إدارة النادي الإنجليزي رفضت عرض الإنتر، حيث لا تهتم ابداً بخدمات إيركسن أو بروزوفيتش.

ولفت تقرير الصحيفة الإنجليزية إلى أن الإنتر خصص ميزانية محدودة للانتقالات الصيفية، ولذلك عليه أن يكون مُبدعاً في عروضه لتقوية صفوفه التي تستعد لخوض غمار الدوري الإيطالي بموسمه الجديد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نجم السبيرز السابق إيركسن فشل في تقديم الأداء المطلوب منه وذلك منذ انضمامه للنيراتزوي في يناير الماضي مقابل 18 مليون باوند، ولفت التقرير إلى أن الإنتر يُفكر في بيعه على الرغم من تصريحه هذا الأسبوع بأنه سعيد في إيطاليا.

ويدخل الفريقان الموسم الجديد في إنجلترا وإيطاليا بطموحات كبيرة لتحقيق أحلام الجماهير سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا الذي سيُشاركان فيه بتوقعات مرتفعة.