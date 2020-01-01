  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

لهذا السبب .. أول زيارة إماراتية رسمية إلى إسرائيل مهددة بالتأجيل

الجمعة 11 سبتمبر 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. أول زيارة إماراتية رسمية إلى إسرائيل مهددة بالتأجيل



القدس المحتلة / سما /

أكد وزير إسرائيلي أن أول زيارة لوفد رسمي إماراتي إلى الدولة العبرية قد تؤجل بسبب ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ورجح وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، يزهار شاي (الذي كان بين كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا أبوظبي في 31 أغسطس الماضي)، في حديث إلى إذاعة "102 إف إم" اليوم الجمعة، أن الزيارة الإماراتية التي كانت مقررة أصلا في 22 سبتمبر "إما ستؤجل أو ستتطلب شروطا خاصة".

وأعرب الوزير عن أمله في أن يثمن الجانب الإماراتي اهتمام السلطات الإسرائيلية بصحة المواطنين وسيبدي التفهم إذا ما اضطرت تل أبيب إلى إرجاء الزيارة.

ولم تؤكد الإمارات حتى الآن وجود خطة لتنفيذ هذه الزيارة.

ومن المقرر أن تقام في واشنطن في 15 سبتمبر مراسم رسمية لتوقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات.

ويأتي ذلك في وقت بلغت فيه وتيرة تفشي كورونا في إسرائيل مستوى غير مسبوق وتخطت عتبة الأربعة آلاف إصابة يوميا، ما دفع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعادة فرض إغلاق شامل في عموم البلاد.

وتتصدر إسرائيل حاليا قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لعدد السكان، بـ146542 إصابة مؤكدة منها 1077 حالة وفاة.

الأكثر قراءة اليوم

أمير سعودي لمن "يعايرنا بتعليمنا": لم نجبهم ب( نحن ساعدناكم)!

عائلة ظاهر بمخيم جباليا توضح تفاصيل إصابة ابنها فادي بفيروس كورونا

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد مباحثات مع حماس والإسرائيليين

شاهد: الداخلية بغزة تقرر تخفيف اجراءات الحظر بمناطق في محافظة الشمال

ابو نعيم يزف بشرى للعالقين بشأن معبر رفح.. ويؤكد: فرضنا إجراءات صعبة لمنع تفشي الوباء ونجحنا بذلك

علماء: بكتيريا خارقة أسوأ من فيروس كورونا ستقضي "قريبا" على 10 ملايين شخص سنويا

لهذا السبب .. أول زيارة إماراتية رسمية إلى إسرائيل مهددة بالتأجيل

الأخبار الرئيسية

وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب سيعلن تطبيع العلاقات الإسرائيلية البحرينية "خلال ساعات"

8

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

5

"قد نصل لواقع مشابه لإيطاليا".. المشافي الإسرائيلية تحذر: نحن على وشك الانهيار..!

وزيرة الصحة: تسجيل 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة غزة : حالة وفاة و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا