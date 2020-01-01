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صحة غزة : حالة وفاة و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 11 سبتمبر 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة : حالة وفاة و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، تسجيل 80 إصابية جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 1813 فحصاً.

وأفادت الوزارة في التقرير الوبائي حول آخر مستجدات فيروس كورونا، بأن حالة الوفاة سُجلت للمواطنة طرفة أبو الجديان (83 عاماً) في مستشفى غزة الأوروبي جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت أن إجمالي الإصابات منذ آذار الماضي بلغ 1631 إصابة، منها 1506 حالات نشطة، (1501 من المجتمع و 5 من العائدين)، و114 حالة تعافٍ، بينما سُجل 11 حالة وفاة ( 9 من داخل المجتمع و 1 من العائدين).

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