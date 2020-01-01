غالبية الجمهور الإسرائيلي يرى أن أداء الحكومة سيئ جدا في إدارة أزمة الكورونا

القدس المحتلة / سما /

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، تراجع في ثقة الجمهور الإسرائيلي بمنظومة فرض القانون في إسرائيل، واعتبار أداء حكومة نتنياهو سيء جدا في إدارة أزمة الكورونا.



وحسب نتائج الإستطلاع، الذي أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، ونشرت نتائجه صباح اليوم الجمعة، قال 59% من الجمهور الإسرائيلي، إن أداء حكومة نتنياهو سيئ جدا في ادارة أزمة الكورونا، مقابل 25% قالوا إن الأداء متوسط، و16 % قالوا إنه جيد.



ووفقا لنتائج الإستطلاع، قال 54% من الإسرائيليين، إن نسبة ثقتهم بمنظومة فرض القانون بالبلاد تدنت، مقابل 40% قالوا إنها لم تتغير، و6% فقط قالوا إنها ارتفعت.



وبالنسبة لاستطلاع الآراء حول الانتخابات، جاءت النتائج على النحو التالي: الليكود 31 مقعدا، يمينا 20، القائمة العربية 16، كحول لفان 12، شاس 9، يسرائيل بيتنا 8، يهدوت هتوراة 8، ميرتس 5 مقاعد.



وحول سؤال من هو الانسب لرئاسة الوزراء: كانت النتائج كالتالي:

زعيم حزب الليكود، بنيمين نتنياهو: 32%

زعيم حزب يمينا، نفتالي بينت: 17%

زعيم حزب يش عتيد، يائير لبيد: 12%

زعيم حزب كحول لفان، بيني غانتس: 10%

وقال 29% من الجمهور الإسرائيلي، إنه لا يعلم.