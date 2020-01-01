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الصحة الإسرائيلية : 4038 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 11 سبتمبر 2020 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية : 4038 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القدس المحتلة / سما /

أفادت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بأنه سُجلت 4,038 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، وذلك إثر إجراء 47,336 فحصا لكورونا. ومنذ منتصف الليلة الماضية سُجلت 272 إصابة، ولم يتم الإعلان عن وفيات حتى الساعة 07:45 من صباح اليوم.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 146,542 إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة، وأن عدد الحالات الخطيرة 489 حالة، بينها 134 مريضا يخضعون للتنفس الاصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1077 وفاة.

وصادق المجلس الوزاري المصغّر لشؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، مساء أمس، على تقييدات جديدة بدءًا من الأسبوع المقبل، على أن تصادق الحكومة الإسرائيليّة عليها بعد غد، الأحد. وعارض الخطّة وزراء المالية والإسكان والاستخبارات.

ودفع رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، باتجاه إغلاق شامل بين رأس السنة العبريّة (يوم الجمعة المقبل) وحتى عيد العُرش (التاسع من تشرين أول/أكتوبر المقبل).

من جانبه، أوصى منسق شؤون كورونا، بروفيسور روني غمزو، "كابينيت كورونا"، بالمصادقة على قيود تشمل حظرا للتجول خارج المدن والبلدات خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ نهاية الأسبوع المقبل.

وطالب غمزو من الوزراء إقرار خطة "كبح صارم" التي تنص على إغلاق المؤسسات التعليمية والمطاعم والمجمعات التجارية وأماكن الترفيه ومنع السياحة الداخلية وفرض حظر للتجول خارج المدن عشية أيام الأعياد اليهودية على أن يتواصل الحظر حتى غداة اليوم التالي للعيد.

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