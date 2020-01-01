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ميسي يصبح سفيرا لشركة تكنولوجيا إسرائيلية

الجمعة 11 سبتمبر 2020 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يصبح سفيرا لشركة تكنولوجيا إسرائيلية



وكالات

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيكون سفير شركة تكنولوجيا إسرائيلية.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وقالت فيه: "تعاون تاريخي.. نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة "أوركام" الإسرائيلية ويساعد الشركة على توزيع الإبتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر من أجل مساعدتهم".

وأضافت الخارجية في الخبر قائلة: "كجزء من المشروع المشترك، يلتقي ميسي بأشخاص مكفوفين من جميع أنحاء العالم ويمنحهم جهاز OrCam MyEye - وهو حل تكنولوجي متميز صنعته الشركة الإسرائيلية والذي سيمنحهم الاستقلال ويساعدهم على التعامل مع التحديات اليومية".

ونقلت الوزارة تصريحا لميسي قال فيه: "أنا فخور بأن أكون سفير شركة "أوركام". هذا الجهاز سيغير حياة الكثير من الناس"، على حد تعبيره.

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