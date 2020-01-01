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القوات المسلحة الأردنية: لا اصابات في حادث انفجار مستودع الذخائر بالزرقاء

الجمعة 11 سبتمبر 2020 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القوات المسلحة الأردنية: لا اصابات في حادث انفجار مستودع الذخائر بالزرقاء



وكالات

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية، انه لم تقع أي اصابات في حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة إن انفجارا وقع في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء .

واضاف العضايلة أن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات.

وقال "وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

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