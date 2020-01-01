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الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد مباحثات مع حماس والإسرائيليين

الجمعة 11 سبتمبر 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد مباحثات مع حماس والإسرائيليين



غزة / سما /

غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، مساء الخميس، عن حاجز بيت حانون "إيرز"، بعد جولة مكوكية من اللقاءات بين قيادة حماس في القطاع، ومسؤولين إسرائيليين.

ووصل الوفد غزة، صباح الخميس، عبر حاجز "إيرز"، حيث التقى قيادة حماس، قبل أن يغادرها ظهرًا لعدة ساعات للقاء مسؤولين إسرائيليين في الجانب الآخر من الحاجز، ويعود للقطاع مجددًا، للقاء قيادة حركة حماس، ومن ثم يغادر بعد ساعات أخرى.

ولم يحدد فيما إذا كان سيواصل الوفد المصري جولته ويعود للقطاع مجددًا الجمعة، أو الأسبوع المقبل.

ولم يُكشف عن أسباب زيارة الوفد، إلا أن مصادر متطابقة أكدت أن الوفد بحث مع قيادة حماس والمسؤولين الإسرائيليين ملفات تتعلق بتفاهمات الهدوء، والعمل على تسريع تنفيذ المشاريع المتفق عليها منعًا لعودة التصعيد، إلى جانب ملفات تتعلق باتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بعمل المعابر وإدخال مزيد من البضائع التي يمنع الاحتلال إدخالها.

كما بحث الوفد مع حركة حماس ملفات ثنائية منها فتح معبر رفح وتسهيل حركة المسافرين، وملف إدخال البضائع عبر المعبر إلى قطاع غزة، إلى جانب تطورات ملف المصالحة.

ورغم الحديث الإعلامي عن أن الوفد ركز في زيارته على قضية ملف الأسرى الإسرائيليين، إلا أن مصادر من حركة حماس نفت علمها بذلك، بينما رفض متحدثون باسم الحركة التعليق على الزيارة.

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