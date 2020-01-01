شاهد: الداخلية بغزة تقرر تخفيف اجراءات الحظر بمناطق في محافظة الشمال

غزة / سما /

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، فجر اليوم الجمعة، تصريحاً صحفياً، بشأن تخفيف إجراءات الحظر بمناطق في محافظة شمال غزة.



وقالت في تصريح صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني: إنه بناءً على التقييم المستمر للحالة الوبائية في قطاع غزة، قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من مناطق محافظة شمال غزة، وفق ما هو موضح على الخارطة المرفقة، وهي كالآتي:

المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا، والمناطق الواقعة غرب مخيم جباليا حتى منطقة السودانية، ومنطقتا الكرامة ومشروع عامر شمال غرب مدينة غزة، ومناطق من بلدة بيت حانون، وتشمل: العزبة، وأبراج العودة والندى، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية لشارع صلاح الدين من مفترق القرم شرق جباليا، حتى شارع البنات في بيت حانون.







وجددت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة التأكيد على منع التحرك في جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجوال، بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما أكدت "الداخلية" على تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وستقوم الأجهزة الشرطية والأمنية بتوقيف المخالفين لإجراءات السلامة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة.



وأكدت على استمرار قرار منع التجمعات في جميع المحافظات وفق ما أُعلن سابقاً، والسماح بحركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، ويمنع استخدام الحافلات بأنواعها.



كما تؤكد على السماح لأصحاب الحرف بالعمل والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام، واستمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها، بالإضافةإلى استمرار الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.

