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عائلة ظاهر بمخيم جباليا توضح تفاصيل إصابة ابنها فادي بفيروس كورونا

الخميس 10 سبتمبر 2020 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة ظاهر بمخيم جباليا توضح تفاصيل إصابة ابنها فادي بفيروس كورونا



سما / وكالات/

أصدرت عائلة ظاهر في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، بياناً توضيحيا، حول قضية إصابة ابنهم فادي سعدو عبد اللطيف ظاهر) بفيروس (كورونا) المستجد.

وأكد بيان العائلة، أن الشاب فادي كان يمارس عمله محله (ميني ماركت) الكائن وسط شارع العجارمة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بشكل طبيعي واعتيادي، لافتا إلى أنه في يوم 7 أيلول/ سبتمبر، ظهرت عليه أعراض، وهي فقدان حاستي الشم والتذوق.

وقال بيان العائلة: "اتصل فادي على وزارة الصحة على الرقم 103، وأبلغم بالأعراض، وطلبوا منه، بالتوجه لنقطة الفرز في مستشفى الاندونيسي، وتوجه اليهم وكان الرد من طرفهم انه لا يوجد عندهم سحب عينات وأنه لاتوجد عليه الاعراض الرئيسية للمرض".

وأضاف: "فادي أبلغهم أنه صاحب محل وهناك عشرات المواطنين يشترون منه، وأنه من الضروري أن يتم سحب عينة، لم يستجيبوا له، وعاد الى البيت وأغلق المحل الذي هو ضمن البيت، واتصل مرة أخرى على الرقم 103، وابلغهم بالحدث، تم ابلاغه بحجر نفسه في البيت لحين وصول طاقم الطب الوقائي وهذا ماحدث".

وتابع البيان بقوله: "في غضون نصف ساعة حضر الطب الوقائي وتم اخذ عينة للفحص مع ضرورة الحجر وعدم المخالطة لمدة يومين حين صدور النتيجة، وكان ذلك الى أن تم ابلاغه مساء الاربعاء 9/9، برسالة نصية بأن النتيجة ايجابية، بعد دقائق تم الاتصال عليه من قبل وزارة الصحة والمباحث الطبية بتجهيز نفسه ليذهب للحجر الصحي وحتى هذه الساعة لم تصله أي جهة، ولكن قبل حوالي ساعتين، تم نقله الى الحجر الصحي بالقرب من معبر ايرز، ليقضي فترة الحجر 21 يوماً".

وأشار البيان، إلى أن الشرطة لم تأت للبيت، ولم تغلق شارع العجارمة، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الفترة اليومية لفادي يقضيها ما بين المحل والبيت فقط، لافتا إلى أن الشخص الذي خالطه من داخل المجتمع، وهو لمواطن دخل المحل، منوها في الوقت ذاته إلى أن اشاعة أن المواطن كان يعلم بإصابة فادي غير منطقة ولا يمكن أن تحدث.

وحذر بيان العائلة، من تداول الاشاعات لما لها من ضرر على العائلة، لافتا إلى أنها هي التي اجبرت العائلة على توضيح الحقيقية للرأي العام.

 

#غزة #فيروس كورونا #مخيم جباليا

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