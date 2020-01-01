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وزيرة الصحة تبحث مع المفوض العام للأونروا تعزيز التعاون

الخميس 10 سبتمبر 2020 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تبحث مع المفوض العام للأونروا تعزيز التعاون



رام الله / سما /

 بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اليوم الخميس، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني تعزيز التعاون.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته د. الكيلة مع السيد لازاريني في مكتبها برام الله، بحضور مديرة عمليات إقليم الضفة الغربية في وكالة الغوث غوين لويس، ووفد من الوكالة، أشادت خلاله بجهود الوكالة الدولية في التخفيف عن اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج.

وشددت الوزيرة الكيلة على أن القيادة الفلسطينية تسعى خلال اتصالاتها مع دول العالم على تجنيد ودفع المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لاستمرار خدمات الأونروا.

وأطلعت د. الكيلة المفوض العام للأونروا على نتائج زيارتها لقطاع غزة، والوضع الوبائي في فلسطين بشكل عام.

وأشارت الكيلة إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم للمخيمات الفلسطينية خصوصاً في سوريا ولبنان، والتخفيف عن معاناة اللاجئين خصوصاً في الجانب الصحي.

من جهته، أشاد السيد لازاريني بجهود وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا، مؤكداً استمرارية التعاون بين الوكالة الدولية ووزارة الصحة.

#مي الكيلة #الصحة الفلسطينية #الاونروا

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